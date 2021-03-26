Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс в интервью журналистам Polskie Radio 24 высказался по поводу решения белорусских властей арестовать активистов Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис и Анджея Почобута.

«В Госдепе США считают, что режим Александра Лукашенко должен прекратить репрессии и немедленно освободить Анжелику Борис, Анджея Почобута и всех неоправданных задержанных. Мы следим за ситуацией и отметили для себя давление Минска на польских дипломатов и, в более широком смысле, на польское национальное меньшинство в Белоруссии, что совершенно неприемлемо», — заявил Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Причиной стали подозрения, что Борис может быть причастна к организации ряда мероприятий, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к убийствам этнических белорусов на востоке Польши.

Ранее по этой же причине была задержана активистка польской диаспоры в Бресте — Анны Панишевой. 25 марта сообщили о задержании еще одного активиста Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута. Официальная причина его задержания пока неизвестна.