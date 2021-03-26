Абакан, , 08:51 — REGNUM Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии — 67-летняя и 82-летняя женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в республиканском правительстве.

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За весь период в Хакасии скончался 501 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе 370 человек старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 марта в регионе выявлено 21 769 носителей коронавируса, выздоровели 21 026 человек.

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