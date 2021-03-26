Курган, , 08:51 — REGNUM В Кургане перед судом предстанут члены организованной преступной группы под руководством бывшего заместителя начальника УМВД России по Курганской области. Они обвиняются в хищении более 53,5 млн бюджетных рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что с 2012 года начальник ОМВД России по Шадринску, а с 2017 года — заместитель начальника УМВД России по Курганской области организовал и возглавил преступную группу по бюджетных средств путем их присвоения из начисляемых шадринским полицейским денежного довольствия, премий и иных выплат.

Сменивший организатора на посту начальника полиции Шадринска гражданин продолжил порочную практику, требуя от своих подчиненных передачи ему части выданных им премий. В преступной схеме, по данным следствия, участвовала также бухгалтер, выдававшая полицейским заработную плату не в полном размере. Присвоенные денежные средства распределялись между участниками преступной группы.

Всего с 2012 по 2020 годы обвиняемыми было присвоено не менее 53,5 млн бюджетных рублей. Причём два миллиона рублей заместитель начальника УМВД по Курганской области легализовал, открыв вклад в банке на родственницу.

Помимо этого, в декабре 2019 года начальник полиции Шадринска доставил в служебный кабинет замначальника УМВД подарочные наборы, спиртное и продовольствие на сумму 118 тыс. рублей в качестве взятки за попустительство нарушениям.

Участники преступной группы обвиняются в присвоении бюджетных средств, даче и получении взятки, легализация денег и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.