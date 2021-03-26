Джакарта, , 08:51 — REGNUM Правительство Индонезии запретило гражданам покидать города в праздник Лебаран 6−17 мая 2021 года из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Министр-координатор по человеческому развитию и культуре Индонезии Мухаджир Эффенди заявил, что уровень передачи и смертности от COVID-19 все еще высокий.

«Никакие мероприятия по возвращению в родные края не разрешены. Будет предоставлена социальная помощь», — заявил министр в Джакарте 26 марта 2021 года.

Жителям Индонезии рекомендуют не выезжать за пределы региона в праздник.

По словам министра, запрет на возвращение в родные края в праздник был принят в соответствии с указанием президента Джоко Видодо от 23 марта 2021 года.

Напомним, большинство жителей Индонезии исповедуют ислам. Праздник Лебаран — день окончания поста в месяце Рамадан. Во всем арабском мире Лебаран — это один из самых почитаемых праздников. В Лебаран верующие в Индонезии стремятся разъехаться в родные сёла, навестить родителей и родственников.