Москва, , 08:50 — REGNUM Разблокировка движения через Суэцкий канал в Египте, который перекрыло севшее на мель судно, может занять несколько недель. Об этом сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

«Египет — движение через Суэцкий канал остается перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза Ever Given, разблокировка может занять несколько недель», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given приостановили свое движение по меньшей мере семь крупных судов, которые транспортируют 6,3 млн баррелей нефти.

Кроме того, в случае, если движение по каналу не будет возобновлено через два дня, могут быть остановлены еще три танкера с 2,5 млн баррелей нефти стоимостью $160 млн.