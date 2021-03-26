Париж, , 08:54 — REGNUM Французская компания Renault представила в Европе обновлённые фургоны Kangoo и Express 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Дизайн Kangoo с обновлением поменялся кардинально. В салоне модели появился большой тачскрин мультимедийной системы.

Объём кузова фургона в зависимости от внутренней конфигурации будет составлять от 3,3 до 3,9 кубометра. Немного позже ожидается выпуск версии модели с удлинённым кузовом на 4,9 кубометра и со сдвижной боковой дверью.

В «гамме двигателей» модернизированного Kango войдут бензиновые и дизельные моторы производительностью от 75 до 130 л. с. Также ожидается полностью электрический вариант с 75-киловаттным электромотором.

Что же касается модели Renault Express, то её экстерьер выполнен в стиле старшего Kangoo, а интерьер в духе Renault Arkana.

Максимальный объём кузова этого фургона равен 3,7 кубометра. В моторной линейке присутствуют, как бензиновые, так и дизельные силовые установки.

Ранее компания Renault представила два варианта модели Trafic — Combi и SpaceClass. Trafic Combi предназначен для больших семей или компаний, а версия SpaceClass — для VIP-персон.

Читайте также: Renault вывел на испытания обновлённую версию Duster