Майкоп, , 08:48 — REGNUM В Адыгее арестован на два месяца мэр города Майкопа Андрей Гетманов. Такое решение вынес 25 марта Майкопский городской суд. Согласно вердикту судей срок заключения под стражу продлится на время следствия — до 23 мая 2021 года.

Напомним, мэр столицы Адыгеи был задержан 24 марта по подозрению в вымогательстве, совершенном в особо крупном размере. В отношении градоначальника возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2018 году Гетманов требовал у предпринимателя обменяться участками земли, предназначенными для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Однако пострадавшему это было невыгодно из-за разницы в стоимости земельного надела в размере 5 млн рублей. Мэр Майкопа настаивал, угрожая расправой, поэтому предпринимателю пришлось согласиться. Это факт стал известен сотрудникам ФСБ. Мэра задержали и возбудили дело.

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