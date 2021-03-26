Калининград, , 08:53 — REGNUM Две основные версии крушения вертолета Ка-32 МЧС в Куршском заливе рассматривает Следственный комитет России (СКР). Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Глава Калининградского следственного отдела на транспорте Сергей Сумароков отметил, что вертолёт транспортируют на берег, чтобы провести экспертизу.

«Рассматриваются две версии — нарушение правил эксплуатации и какая-то чрезвычайная ситуация, произошедшая на борту воздушного судна, либо, может быть, внешние какие-то причины», — приводит РИА Новости сообщение СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта вертолёт Ка-32 отправился из аэропорта «Храброво» в Калининграде в плановый учебный полёт. На борту находились три человека. Связь с ними пропала неподалёку от города Полесска. Вертолёт упал в акваторию Куршского залива, погиб бортмеханик воздушного судна. Командир воздушного судна и второй пилот остались живы, их спасли и доставили в больницу.

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