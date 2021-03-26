Новосибирск, , 08:45 — REGNUM Сразу два ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром, 26 марта, в Новосибирской области. Как сообщает областное ГУ МВД РФ, первая трагедия произошла в 4:40 по местному времени в Каргатском районе.

В Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом ГУ МВД по Новосибирской области

На автодороге Р-254 «Иртыш» водитель 1983 г.р., управляя автомобилем Renault Sandero, следуя из Новосибирска в направлении Омска, на 1278 км выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем КАМАЗ с прицепом. В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров Renault, в том числе малолетний ребенок. Их личности и возраст ещё не установлены.

В Каргатском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом ГУ МВД по Новосибирской области

Вторая трагедия произошла около 8:00 (мест.), в Черепановском районе. На 120 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» 37-летний водитель автомобиля Subaru Forester, следовавший в направлении Барнаула, также выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hino. В результате аварии от полученных травм водитель легкового автомобиля и его 34-летний пассажир скончались на месте.