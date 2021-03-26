Казань, , 08:47 — REGNUM В Татарии за минувшие сутки от COVID-19 скончались два человека. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Умерли женщина 1930 года рождения, а также мужчина 1956 года рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Таким образом, по состоянию на 26 марта в республике от COVID-19 всего скончались 409 жителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии все медики, работающие в «красной зоне», получают психологическую помощь. Психологи порой сталкивались с нервными срывами медработников, особенно, когда им приходилось в течение 14 дней работать не выходя из ковидных стационаров.

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