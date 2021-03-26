Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Наличие у России и США общих интересов не помешает Вашингтону противостоять «агрессивным действиям» Москвы. Об этом 26 марта заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews.

«Мы понимаем, что могут быть сферы, где на основе взаимных интересов мы все еще можем работать вместе», — сказал он и привел в качестве примера российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), продленный сторонами в феврале.

Также, по словам госсекретаря США, существуют и другие сферы в этой области стратегической стабильности, такие как контроль над вооружениями, где Россия и США могут найти пути для совместной работы.

«Но это не помешает нам сплоченно и решительно действовать вместе с нашими союзниками и партнерами, когда Россия совершает агрессивные действия», — добавил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Джо Байден использовал многочисленные подсказки на первой пресс-конференции.