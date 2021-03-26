Москва, , 09:07 — REGNUM Мультимедийный проект «Память крепче гранита», посвящённый мемориалам в честь воинов периода Великой Отечественной войны, подготовило к запуску Министерство обороны России. Об этом сообщили 26 марта журналистам в военном ведомстве.

Проект открывается в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он расскажет о мемориалах воинам Красной армии на территории России, ближнего зарубежья и европейских стран.

Пользователи смогут ознакомиться с документами, которые ранее не были широко известны. Это боевые донесения, приказы, наградные листы, учётные карточки военнослужащих, отчёты, фотографии и схемы.

В первом выпуске проекта представлены мемориалы на российской территории. Это город воинской славы Псков, где расположено воинское кладбище, Аллея Славы героев-авиаторов Северного флота в посёлке Сафроново Мурманской области, монумент воинам-североморцам в посёлке Лиинахамари Печенгского района Мурманской области.

Также в первый выпуск вошла информация о памятном знаке «Высота 168,5» в Карелии, памятном месте в Новгородской области в деревне Мясной Бор, мемориале Невский пятачок в Ленинградской области, братской могиле воинов в карельском посёлке Хелюля и подводной лодке «Щ-317», которая лежит на дне Финского залива между островами Гогланд и Большой Тютерс.

В оборонном ведомстве пояснили, что публикуют рассекреченные документы из фондов своего Центрального архива в рамках охраны и защиты исторической правды, противодействия фальсификации истории и попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.