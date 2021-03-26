Пермь, , 08:42 — REGNUM В Пермском крае на строительном участке дороги М-7 возле Краснокамска произошел смертельный несчастный случай. Проводится проверка, сообщает региональная Государственная инспекция труда.

По данным организации, 24 марта во время работы погиб машинист крана Пермского филиала крупной мостостроительной организации. Работник осуществлял демонтаж стрелы крана.

В настоящее время государственный инспектор труда Пермского края выясняет причины и обстоятельства несчастного случая.

Добавим, на предприятиях Пермского края в 2020 году произошло 616 несчастных случаев на производстве. Признаны страховыми — 540 случаев, из которых 16 — со смертельным исходом, 73 — с тяжелыми повреждениями здоровья и 451случай — с легкими повреждениями здоровья застрахованных граждан.