Москва, 26 марта 2021, 08:44 — REGNUM Иконы знаменитого самарского живописца Григория Журавлёва доставлены в Москву. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Сообщается, что в апреле текущего года в музеях страны пройдут выставки знаменитого самарского живописца Григория Журавлёва, которые посвящены его творчеству и жизни. Выставки «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва» проходят в рамках областной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» и нацпроекта «Культура».
Отмечается, что иконы Журавлёва были доставлены в Москву с вооруженной охраной.
Сообщается, что с 3 по 27 апреля подлинные иконы и другие работы Журавлёва будут экспонироваться в Москве в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. с 7 по 31 мая — г. Санкт-Петербурге в Государственном музее истории религии, с 11 июня по 3 октября в г. Самаре в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина.
Григорий Журавлёв (1860 — 1916 гг.) родился в крестьянской семье в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии (сейчас Нефтегорский район Самарской области). Был инвалидом с рождения: не имел ног и рук. При этом Журавлев научился рисовать и писать, держа карандаш и кисть в зубах. Создавал картины и иконы на библейские темы, а также портреты людей.
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