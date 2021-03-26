Москва, , 08:44 — REGNUM Иконы знаменитого самарского живописца Григория Журавлёва доставлены в Москву. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что в апреле текущего года в музеях страны пройдут выставки знаменитого самарского живописца Григория Журавлёва, которые посвящены его творчеству и жизни. Выставки «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва» проходят в рамках областной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» и нацпроекта «Культура».

Отмечается, что иконы Журавлёва были доставлены в Москву с вооруженной охраной.

«В настоящее время известно около тридцати работ Григория Журавлёва. Его творения представлены в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, Самарском епархиальном церковно-историческом музее, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а также в монастырях, храмах и частных коллекциях — как в России, так и за рубежом», — сообщил один из организаторов выставки, руководитель самарской некоммерческой организации «Культура жизни» Геннадий Карев.

Сообщается, что с 3 по 27 апреля подлинные иконы и другие работы Журавлёва будут экспонироваться в Москве в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. с 7 по 31 мая — г. Санкт-Петербурге в Государственном музее истории религии, с 11 июня по 3 октября в г. Самаре в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина.

Григорий Журавлёв (1860 — 1916 гг.) родился в крестьянской семье в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии (сейчас Нефтегорский район Самарской области). Был инвалидом с рождения: не имел ног и рук. При этом Журавлев научился рисовать и писать, держа карандаш и кисть в зубах. Создавал картины и иконы на библейские темы, а также портреты людей.

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