Сеул, , 08:46 — REGNUM Суд Сеула обязал КНДР и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына выплатить компенсацию членам семьи гражданина Южной Кореи, похищенного в годы Корейской войны (1950−1953 гг). Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на свои источники.

По данным источника, в декабре 2020 года истец, чьё имя не раскрывается, подал иск о возмещение ущерба за похищение в сентябре 1950 года северокорейскими солдатами отца, который в годы Корейской войны являлся офицером полиции.

Центральный окружной суд Сеула обязал Северную Корею и её главу выплатить истцу 50 млн вон (~$44 тыс.)

Однако у южнокорейской стороны нет возможности заставить Пхеньян выполнить судебное решение, поэтому компенсацию, скорее всего, истец не получит.