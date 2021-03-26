Гранада, Испания, , 08:39 — REGNUM Сборная Испании сыграла вничью с командой Греции в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый гол на 33-й минуте забил нападающий сборной Испании Альваро Мората. А на 56-й минуте форвард греческой команды Анастасиос Бакасетас сравнял счёт, реализовав пенальти.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России обыграла в гостях команду Мальты со счётом 3:1.

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