Москва, 26 марта 2021, 08:38 — REGNUM Расширение сотрудничества в сфере промышленной кооперации обсудили заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, сообщили 26 марта в пресс-службе казахстанского правительства.
Собеседники обсудили расширение инвестиционного сотрудничества через изучение новых перспективных проектов промышленной кооперации в Казахстане.
Собеседники также рассмотрели реализацию программы действий в области казахстанско-российской промышленной кооперации.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Москве состоялась встреча глав правительств России и Казахстана Михаила Мишустина и Аскара Мамина.
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