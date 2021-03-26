Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM В Бурятии продолжают умирать пациенты с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались два человека, страдавшие также сопутствующими патологиями.

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Таким образом, всего жертвами COVID-19 в республике за весь период пандемии стали 772 человека. Общее число подтверждённых случаев достигло 35 780 (55 новых носителей). Из них выздоровели к настоящему времени 34 046 человек, в том числе 111 за последние сутки.

В стационарах на лечении остаются 518 пациентов. 64 тяжёлых больных находятся в реанимации, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 785 коек, занято — 518, свободно — 267 коек. Занятость коечного фонда составляет 65,9%. Амбулаторное лечение проходят 444 пациента с COVID-19», — отметили в штабе.