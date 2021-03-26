Вашингтон, , 08:38 — REGNUM США и Тайвань подписали в Вашингтоне первое соглашение с начала президентства Джо Байдена — о создании рабочей группы по вопросам береговой охраны. Об этом 25 марта сообщает агентство Reuters.

По словам представителя Тайваня в США Сяо Биким (Сяо Мэйцзинь), создание новой рабочей группы по береговой охране позволяет надеяться, что «обе стороны сформируют более крепкое партнёрство и совместно внесут ещё больший вклад в свободу и открытость регионов Индийского и Тихого океанов».

Отмечается, что на церемонии подписания в Вашингтоне присутствовал исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 23 марта заявил, что администрация США не хочет конфронтации с Китаем из-за Тайваня, но выражает озабоченность в связи с изменениями в структуре стратегических сил КНР и отсутствием «должной прозрачности» действий Пекина в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США одобрили продажу Тайваню ключевых технологических компонентов для строительства субмарин.

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