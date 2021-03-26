Нью-Йорк, США, , 08:35 — REGNUM Финансовую помощь в размере $15 млн окажут Палестине американские власти, Об этом 25 марта сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе выступления на заседании Совбеза организации.

Мероприятие было посвящено урегулированию на Ближнем Востоке. По словам дипломата, указанные средства должны быть потрачены на поддержку медучреждений, занимающихся лечением пациентов с COVID-19, а также на помощь наиболее бедным семьям и развитие продовольственных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделят еще $350 млн для оказания гуманитарной помощи Йемену. Он напомнил, что ранее Вашингтон уже предоставил на эти нужды $3,4 млрд.

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