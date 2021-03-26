Джакарта, , 08:34 — REGNUM Правительства Индонезии и Сингапура изучают возможность открытия границ двух стран для возобновления туризма, сообщает Antara.

«Мы обсудили тщательную подготовку к возрождению сектора путешествий и туризма», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди о своей встрече с министром иностранных дел Сингапура в Джакарте.

Стороны рассмотрели пилотный проект по безопасному, постепенному и осмотрительному открытию границ. Возможность возобновления туристической деятельности с Сингапуром стала рассматриваться с учетом снижения числа случаев COVID-19.

«Здоровье и безопасность путешественников и общества имеют первостепенное значение», — подчеркнула глава МИД Индонезии.

Подтвердив, что Сингапур и дальше будет поддерживать хорошие отношения с Индонезией, министр иностранных дел Вивиан Балакришнан отметил, что лидеры двух стран планируют встретиться напрямую, чтобы обсудить укрепление сотрудничества в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Сингапур призывают военную хунту Мьянмы прекратить насилие против демонстрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Индонезии и Сингапура призвали прекратить насилие в Мьянме