Сухум, , 08:37 — REGNUM 12 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 25 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 141 человека, диагноз COVID-19 подтверждён у 12 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 77 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — десять человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 312 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 801 победили инфекцию. Всего в стране скончались 211 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 24 марта в Абхазии выявили 26 носителей SARS-CoV-2 в результате 183 исследований.

Напомним, в Абхазии до 12 апреля продлено действие карантинных ограничений. В стране временно запрещены свадьбы, похороны и другие мероприятия численностью более десяти человек. Под запретом находится работа спортивных секций, косметических салонов, а также развлекательных заведений.

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