Ярославль, , 08:32 — REGNUM В Ярославле Следственный комитет возбудил уголовные дела в связи с плохой уборкой города. Это следует из ответа следственного управления СКР по Ярославской области общественнице Елене Богдановой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка Ярославля Yarregion.ru

Богданова просила дать оценку исполнения чиновниками мэрии своих обязательств по содержанию городских дорог этой зимой. Как не раз сообщало ИА REGNUM, из-за проблем с уборкой в городе выросло число аварий, люди калечились на обледеневших тротуарах.

«В ходе расследования будет дана оценка состоянию автомобильных дорог и их соответствие требованиям к эксплуатационным свойствам, допустимым по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, а также правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за данное направление работы», — сообщил в ответном письме заместитель руководителя СУ СКР по Ярославской области.

Впрочем, сам факт возбуждения уголовных дел вовсе не говорит о том, что виновные будут найдены и наказаны, а ситуация исправится. Так в 2019 году в Ярославле было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в МУП «Городское спецавтохозяйство». Речь шла о хищении средств, выделенных на ручную уборку города. Тогда возбуждение дела сопровождалось громкими заявлениями чиновников о том, что всю работу по содержанию улиц развалили их предшественники. Но об итогах расследования этого дела спустя два года ничего не известно, а убирать город стали ещё хуже.

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