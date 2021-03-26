В Ярославле возбудили уголовные дела из-за уборки города
Ярославль, 26 марта, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Ярославле Следственный комитет возбудил уголовные дела в связи с плохой уборкой города. Это следует из ответа следственного управления СКР по Ярославской области общественнице Елене Богдановой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Богданова просила дать оценку исполнения чиновниками мэрии своих обязательств по содержанию городских дорог этой зимой. Как не раз сообщало ИА REGNUM, из-за проблем с уборкой в городе выросло число аварий, люди калечились на обледеневших тротуарах.
Впрочем, сам факт возбуждения уголовных дел вовсе не говорит о том, что виновные будут найдены и наказаны, а ситуация исправится. Так, в 2019 году в Ярославле было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в МУП «Городское спецавтохозяйство». Речь шла о хищении средств, выделенных на ручную уборку города. Тогда возбуждение дела сопровождалось громкими заявлениями чиновников о том, что всю работу по содержанию улиц развалили их предшественники. Но об итогах расследования этого дела спустя два года ничего неизвестно, а убирать город стали ещё хуже.