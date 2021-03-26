Кызыл, , 08:31 — REGNUM В Монгун-Тайгинском районе Тувы возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летней девушки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело подростка без признаков насилия было найдено 24 марта в одном из домов села Мугур-Аксы.

По данным правоохранителей, накануне она находилась в доме с 23-летним знакомым. 24 марта их нашли в бессознательном состоянии. Несмотря на усилия врачей девушка скончалась, молодой человек находится в критическом состоянии. Бортом санавиации его доставили в Кызыл.

«В ходе осмотра на теле несовершеннолетней девушки каких-либо признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено. Вместе с тем, следователем установлено, что задвижка выхлопной трубы отопительной печи на момент осмотра места происшествия находилась в закрытом положении», — отметили в управлении.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Причины смерти потерпевшей установят судмедэксперты. Расследование дела продолжается.

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