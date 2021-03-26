Южно-Сахалинск, , 08:35 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели двух студентов в общежитии одного из вузов в Южно-Сахалинске возбудили следователи. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

«Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту смерти 18-ти и 19-ти летних студентов одного из высших учебных заведений областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что утром 26 марта тела двух учащихся одного из вузов без признаков жизни были найдены в одной из секций общежития учебного заведения, которое расположено по ул. Крюкова в г. Южно-Сахалинске. Отмечается, что, согласно предварительным данным, причиной их смерти могла явиться электротравма.

Кроме этого, указывается что в настоящий момент ведется следствие по данному факту и устанавливаются причина и обстоятельства смерти студентов.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 марта на открытом участке местности рядом с территорией СНТ «Русь» Дубовского района Волгоградской области было обнаружено тело 46-летнего мужчины, который скончался от удара электрического тока.