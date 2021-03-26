Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве для предпринимателей запускается президентская программа подготовки управленческих кадров, сообщается на портале мэра столицы.

Столичные предприниматели смогут пройти обучение и повысить свою квалификацию на базе семи экономических вузов. 66% стоимости обучения оплачивается из федерального бюджета и правительством Москвы, остальное — за счет организации или специалиста.

Для участников программы будут доступны два варианта обучения. Заявку документов для конкурсного отбора нужно подать до 23 апреля. Конкурсные испытания будут проводиться до 21 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице появится новый совещательно-консультационный орган — Совет предпринимателей Москвы.

Читайте подробнее: В столице создадут Совет предпринимателей Москвы