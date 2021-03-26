Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Разработчики игры Naraka: Bladepoint показали геймплей (игровой процесс) в рамках трансляции Future Games Show. Ролик был опубликован 26 марта на портале GamesRadar.

Naraka: Bladepoint будет представлять собой «королевскую битву» (в конце матча должен остаться один игрок или команда) на 60 игроков, выполненную в фантастическом сеттинге. В опубликованном ролике разработчики, в частности, обратили внимание геймеров на присутствие в игре элементов паркура и механики захватного крюка.

Реализацией проекта занимается студия 24 Entertainment. Naraka: Bladepoint выполнена в восточной стилистике, многие геймеры отметили сходство игры с Ghost of Tsushima и Sekiro: Shadows Die Twice.

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