Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Дальнейшие отношения США и Китая будет определять жёсткая конкуренция. Об этом в своём разговоре с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем заявил президент Соединённых Штатов Джозеф Байден. Детали переговоров с китайским лидером он раскрыл 25 марта на пресс-конференции.

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Глава Белого дома добавил, что в беседе с главой КНР он разъяснил своему коллеге несколько вещей.

«Я вновь разъяснил ему, что мы не стремимся к конфронтации, хотя мы знаем, что будет жёсткая, жёсткая конкуренция, — подчеркнул Байден. — Мы будем настаивать на том, чтобы Китай играл по международным правилам: честная конкуренция, честная торговля».

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Президент США также сравнил Си Цзиньпиня с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, оба лидера «верят, что за автократией будущее, а демократия не может функционировать в сложном изменяющемся мире». Напомним, первый телефонный разговор с китайским лидером глава Белого дома провёл в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Джозеф Байден провёл первую свою официальную пресс-конференцию в должности главы Белого дома.