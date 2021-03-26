Новосибирск, , 08:29 — REGNUM В Новосибирской области прививки от COVID-19 поставили уже более 93 тысяч жителей региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках массовой вакцинации развёрнуты 73 прививочных пункта.

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Как пояснила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, текущая ситуация с коронавирусом, пневмонией и ОРВИ в регионе остается стабильной, наблюдается даже незначительное снижение заболеваемости ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 марта в регионе было зарегистрировано 38 248 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2220 детей; 35 355 пациентов выздоровели (+136 за сутки).

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