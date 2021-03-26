Киев, , 08:38 — REGNUM Украина готовится противостоять любым действиям России, включая «расширение агрессии». Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 25 марта в эфире телеканала «Дом».

Он рассказал, что в официальных документах, описывающих внешнюю политику России, сказано, что Украина находится в системе стратегических интересах РФ.

«То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как какую-то подчинённую территорию», — считает Кравчук.

Политик добавил, что от России можно ждать чего угодно, включая «расширения агрессии».

«Если такая философия существует, а она существует и зафиксирована в основном стратегическом документе РФ, значит, всё может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому. Хочу, чтобы все поняли — Украина готовится к любым сценариям, в том числе к попыткам «агрессии», расширению «агрессии». К любым сценариям», — сказал он.

Напомним, вскоре после государственного переворота в Киеве в 2014 году новые власти Украины начали гражданскую войну против населения Донбасса. Для обоснования такого шага украинские политики и СМИ выдвинули версию о противостоянии некой «агрессии» России в отношении Украины. За минувшие семь лет украинские пропагандисты не предъявили ни убедительных доказательств наличия подобной «агрессии», ни логичных причин её начала. В то же время Россия, не являясь стороной данного конфликта, выступила в качестве гаранта выполнения Украиной Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что Россия может вторгнуться на Украину с юга, чтобы обеспечить водой Крым.

Читайте также: Кравчук рассказал, почему РФ может «атаковать» Украину с юга