Париж, , 08:28 — REGNUM Почти 300 палаток разбили бездомные на площади Республики в Париже в ночь на 26 марта. Об этом сообщил французский телеканал BFM.

Акция протеста, получившая название «Ночь солидарности», связана с тем, что прибывающие в страну мигранты не получают от властей достойного размещения и остаются без жилья. Организаторами мероприятия выступили несколько ассоциаций, включая известную Utopia 56.

Действия протестующих осудили в префектуре полиции Парижа.

«Такая акция в разгар кризиса в сфере здравоохранения является абсолютно безответственной и создает очевидные риски для населения, участников и организаторов», — цитирует телеканал собеседника.

Отмечается, что сегодня полиция не стала применять к протестующим силу, однако аналогичная акция в ноябре 2020 года закончилась жёстким разгоном палаточного лагеря.

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