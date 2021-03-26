Пермь, , 08:28 — REGNUM Во время рейда на дорогах Перми приставы лишили водителя-должника дорогого автомобиля, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Пермяк взял в долг крупную сумму денег, однако возвращать деньги не торопился. Кредитор, проживающий в Краснодарском крае, обратился в суд. Получив решение о законности своих притязаний, он направил документы в службу судебных приставов по месту жительства неплательщика.

Пермяку было направлено уведомление о необходимости погасить основной долг в сумме 3,5 млн и проценты в размере более 800 тыс. рублей, а также около 30 тысяч рублей госпошлины. Общий объем взыскания составил свыше 4,3 млн рублей.

Однако попытки рассчитаться по долгам со стороны мужчины не последовало. Располагая информацией о том, что должник владеет кроссовером TOYOTA, приставы во время рейда вычислили автомобиль. За рулем оказался сам неплательщик.

В отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста. Иномарку оценили в 2,5 млн рублей. Продажа машины поможет частично погасить долг.