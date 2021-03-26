Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Компания Tesla заменит физический селектор коробки передач у модернизированных электромобилей Model S и Model X на сенсорный. Это следует из видео, опубликованном на странице Tesla Owners Silicon Valley в социальной сети Twitter.

Так, режим движения вперед и назад можно будет, согласно обнародованному видео, выбрать с помощью центрального тачскрина информационно-развлекательной системы.

Кроме того, новые Model S и Model X также смогут «угадывать» направление движения за счёт контекста, карты проезда и видеокамер, которые фиксируют препятствия.

При выборе неверной передачи можно будет отменить выбранное действие с помощью того же экрана.

Ранее Tesla обнародовала снимки салона обновленных Model S и Model X. Судя по изображениям, новинки также получат вместо рулевого колеса авиационный штурвал.

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