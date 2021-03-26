Абакан, , 08:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 18 носителей коронавируса, после COVID-19 выздоровели восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

За весь период в Хакасии зарегистрировано 21 769 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 21 026 человек (96,5% от числа заразившихся).

На сегодняшний день амбулаторно лечится 141 житель Хакасии с диагнозом «коронавирусная инфекция». В стационарах находятся 98 человек, в том числе 19 — в тяжёлом состоянии. К аппарату ИВЛ подключен один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Хакасии был подтверждён 21 случай заражения коронавирусом, выздоровели 38 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии коронавирус выявлен уже почти у 22 тысяч человек