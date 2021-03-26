Берлин, , 08:24 — REGNUM Наличие справки об отрицательного теста на коронавирус станет обязательным условием с 28 марта для всех, кто прибывает в Германию на самолетах. Об этом 25 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на проект распоряжения немецкого минздрава.

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Указанные лица должны будут предоставить подобный документ перед тем, как зайти на борт воздушного судна. В случае отсутствия справки пассажирам будет отказано в вылете. Планируется, что ограничение будет отменено 12 мая.

Ранее такие правила действовали в отношении путешественников, прилетающих в Германию из стран, объявленных немецкими властями зоной повышенного риска из-за распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Германии наблюдается третья волна пандемии коронавирусной инфекции.

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