26 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Соцсети о том, как поставили на колени детей и как отреагировал прокурор

Наталья Павлова, , 10:43 — REGNUM В соцсетях разгорелся настоящий скандал после публикации видео, где школьники двух казанских поселков — Привольный и Вишневка — были вынуждены обратиться за помощью к президенту, чтобы им наконец-то построили школу. Казалось бы, проблема могла быть решена ранее, но родители утверждают, что писали письма, трубили во все инстанции — бесполезно. Лишь только когда им пришлось пойти на отчаянный шаг и снять видео детей на коленях в снегу со словом «школа», они стали заметны не только у себя в республике, но и по всей стране.

Неизвестный художник. В школу. конец 19в. (фрагмент)

Пресс-служба главы РТ прокомментировала видео с детьми, стоящими на коленях и лежащими в снегу, так:

«Вопрос школы встал ещё неделю назад. Наши представители встречались с родителями этих детей, школу там будут строить. Понятное дело, что за три дня не построят. Поэтому там на данный момент будет организован транспорт, который будет возить и забирать этих детей в школу, в которой они учатся сейчас», — говорится в сообщении.

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Масла в огонь подлил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, заявив, что «неприемлемо вовлекать детей в подобные акции». Журналист Андрей Караулов, ведущий собственный YouTube-канал, не остался в стороне от оценки уже самого прокурора. Между тем на публикацию журналиста только за несколько часов отреагировали более 5 тыс. пользователей. Одни просят увольнять чиновников, другие — не искать виновных во «флешмобе», а устранить причину, вызвавшую его.

Руслан Галиев Epp.genproc.gov.ru

«Надо судить тех, кто лишил детей школы, а власть должна уйти в полном составе, ведь довели уже народ», — считает Екатерина В.

«Россия! Что с тобой сделали и сколько ты еще будешь терпеть», — написал Сергей Х.

«Сейчас найдут взрослых, которые привлекли детей и организовали этот митинг, и посадят лет на 5!» — уверен Валерий К.

«Главное, чтобы дети чиновников учились за границей, а свои пусть будут неграмотные бездари, ими легче управлять», —прокомментировал Виктор Ш.

«Ещё не хватало, чтобы детей наказывали, это полнейший беспредел наших властей!!!» — негодует Галина Л.

А пользователь Эльвира Г. поблагодарила за такое видео и прокомментировала слова Караулова:

«Спасибо большое, вы в одном видео каждым словом задели все проблемы, которые мы с 1996 года просим у властей».

«Стыдно-то как. В такой богатой недрами, землей стране нет возможности строить школы, детские сады и больницы. Торговые центры нужнее», — оставила отзыв Виктория Б.

На региональных телеграм-каналах и в соцсетях также не осталось равнодушных к резонансному видео.

«Так может хотя бы автобус школьный выделить для детей, чтобы они не ходили пешком вдоль дороги?» — написала Камилла К.

«Татарстан в топе регионов по экономическому развитию, уж деньги на школу можно найти. Поменьше спортивных объектов и камер с распознаванием лиц, и деньги найти можно», — отреагировала Аidanursun.

Просьба построить школу Цитаата из видео на YouTube

После просмотренного видеоряда с просьбой о новой школе мало кто остался в стороне. Негативные комментарии просто зашкаливают, жители устали от бездействия и коррупции властей, недовольны низким уровнем доходов и высокими зарплатами чиновников.

«Нету у них ни сердца, ни совести, у них одни деньги в голове, как бы побольше в карман себе положить», — написал Виктор З.

«Дети просят то, что по Конституции им положено, — школу! Генпрокуратура должна наказать того, кто лишил детей самого необходимого!» — заявила Люсьен.

«Не удивлюсь, если родителей этих детей привлекут за экстремизм», — написал Иван И.

Ряд пользователей уверены, что бездействие властей и нехватка соцобъектов на селе приведут к уничтожению деревень и образования в целом.

«Это целенаправленное уничтожение деревень и образования в стране», — Дмитрий К.

Валерий Д.: «Медпункты в деревнях ликвидировали, добиваются школы».

«Люди встают на колени, дети падают в снег… что происходит в 21-м веке», — Ирина Х.

Ожидаемо, комментариев по этому поводу будет еще много, удручает то, что власть и общественность отреагировали на нехватку образовательного учреждения только после снятого, опубликованного и увиденного душераздирающего видео…

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