Оттава, , 08:25 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 5192 и превысило 951,5 тыс. Об этом 26 марта сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 951 562.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 31 скончавшегося от COVID-19 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 22 790.

Кроме того, отмечается, что на данный момент в стране 889 850 человек вылечились от нового заболевания.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Онтарио (336 070 заразившихся), Квебек (305 435) и Альберта (144 311).

Отметим, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 3,9 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.