Дьёр, Венгрия, , 08:21 — REGNUM Молодёжная сборная России по футболу одержала победу над командой Исландии в матче первого тура группового этапа Евро-2021 (среди команд для игроков до 21 года). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе российской команды нападающий Фёдор Чалов открыл счёт, реализовав пенальти, а затем отдал три голевые передачи. После его пасов забивали Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров.

Исландские футболисты смогли отыграть один гол, отличился форвард Свейнн Гудьонсен.

Напомним, соперниками сборной России по групповому этапу, кроме Исландии, будут Франция и Дания. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета пройдут в плей-офф.