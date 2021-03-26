Джакарта, , 08:20 — REGNUM Индонезия и Сингапур призывают военную хунту Мьянмы прекратить насилие против демонстрантов, сообщает Sindonews.

«Мы разделяем обеспокоенность по поводу нынешней ситуации в Мьянме. Мы также разделяем позицию, призывающую вооруженные силы Мьянмы прекратить применение силы и предотвратить дальнейшие жертвы», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на встрече с министром иностранных дел Сингапура в Джакарте.

«Мы также призываем Мьянму начать диалог, чтобы вернуть демократию, мир и стабильность в нужное русло», — продолжила Ретно Марсуди.

Помимо обсуждения Мьянмы, главы МИД Индонезии и Сингапура обсудили реализацию перспектив Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, расширение двустороннего сотрудничества между Индонезией и Сингапуром стало основной темой обсуждения глав МИД Индонезии и Сингапура в Джакарте.

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