Тбилиси, , 08:24 — REGNUM Лидер крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси, был помещен под арест, так как отказался вносить залог, поэтому добиться его освобождения можно, заплатив этот залог. Об этом 25 марта заявил в эфире телеканала «Палитраньюс» спикер парламента Арчил Талаквадзе.

«На сегодняшний день, самым простым способом его освобождения из-под стражи является выплата залога. Такова наша принципиальная позиция», — сказал Талаквадзе.

По мнению спикера, когда Мелия публично заявил, что отказывается платить залог, а власти не смогут его арестовать, то он тем самым заявил, что «стоит выше закона». После этого ему «напомнили», что в Грузии действуют законы.

Напомним, Мелия после возбуждения в его отношении уголовного был выпущен под залог 30 000 лари (около $9 тыс. по курсу) с условием ношения электронного браслета. В ноябре 2020 года он прилюдно снял браслет, после чего суд увеличил сумму залога до 40 000 лари (около $12 тыс. по курсу). Лидер ЕНД отказался доплачивать нужную сумму и тогда его арестовали.

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