Бердск, Новосибирская область, , 08:20 — REGNUM В Бердске (Новосибирская область) бдительность неравнодушных соседей спасла жизнь двум сёстрам (8-и и 12-и лет), оставшихся в частном жилом доме во время пожара. Подробности ЧП, случившегося ещё 22 марта, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Двое мужчин, заметив дым, бросились к месту пожара, также туда прибежала девушка-соседка. Втроем они попытались открыть входную металлическую дверь, после чего устремились к окнам дома, который к тому моменту был полностью охвачен огнём: горела крыша и начали рушиться перекрытия.

Пожар начался с надворных построек и моментально распространился по дому. Девочки не смогли выйти через двери, пути эвакуации были отрезаны огнем, однако они не растерялись, ползком перебрались в самую дальнюю комнату, прикрыли рот тканью и стали стучать в окно.

«Мы услышали громкий стук и подумали, что внутри горящего дома кто-то есть. Подручными средствами разбивали стекла окон, чтобы попасть внутрь дома. В одном из окон увидели детей и вытащили их из горящего дома. После чего отнесли девочек в соседний дом», — поделились пережитым соседи.

В результате пожара огнем уничтожен жилой дом и надворные постройки по всей площади, а также повреждены огнем надворные постройки двух соседних домов. Общая площадь пожара составила 131 кв.м. Причину возникновения пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за 25 марта в Иркутской области произошло 13 пожаров (3 — в городе, 10 — в области).