Усть-Каменогорск, Казахстан, , 08:19 — REGNUM Причиной массового отравления школьников села Бозанбай Уланского района Восточно-Казахстанской области стал шигеллез. Об этом заявил главный врач регионального центра матери и ребёнка Ермек Омарбеков, передает телеканал «Хабар 24».

«У 48 детей на сегодняшний день в анализах подтвердился диагноз шигеллез — это возбудитель дизентерии», — сказал врач. По его словам, сегодня все госпитализированные дети находятся в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 48 учащихся Бозанбайской средней школы Уланского района Восточно-Казахстанской области обратились за медицинской помощью с жалобами на высокую температуру и рвоту.

19 школьников госпитализированы в центр матери и ребенка Усть-Каменогорска. В последующие дни за помощью обратились ещё 118 человек, в том числе восемь детей дошкольного возраста.