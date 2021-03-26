Уфа, , 08:21 — REGNUM Четыре человека, в том числе двое детей спаслись во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что ночью 26 марта спасатели Абзелиловского района получили информацию о том, что в селе Аскарово горит жилой дом.

Прибыв на место происшествия, они установили, что огонь прошелся по площади 30 кв. метров. Было установлено, что людей разбудил громкий звук пожарного извещателя, поэтому они смогли потушить огонь, который бушевал у входной двери и выбежать на улицу. Отмечается, что на момент пожара в доме находились муж, жена и их двое дочерей 2016 года рождения и 2018 года рождения.

При этом огнем был объято чердачное помещение. Спасатели быстро справились с пожаром.

Они установили, что возгорание возникло из-за аварийного режима работы в электропечи заводского производства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии медсестра вынесла трех маленьких детей из горящего дома.