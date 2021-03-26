Бразилиа, , 08:19 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 100 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 26 марта сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 100 158 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 12 320 169.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 277 пациентов, и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 303 462.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 772 549 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 89 992 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.