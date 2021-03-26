Брюссель, , 08:15 — REGNUM В Евросоюзе необходимо сохранить ограничения на несущественные поездки в связи с продолжающимся распространением коронавируса. К такому решению пришли европейские лидеры на онлайн-саммите ЕС, который проходит 25 и 26 марта.

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«Эпидемическая ситуация остается серьезной, в том числе и в свете проблем, связанных с мутациями вируса, — говорится в итоговом заявлении мероприятия. — Поэтому ограничения, в том числе в отношении несущественных поездок, должны пока сохраняться».

Напомним, ограничения на перемещение в пределах Евросоюза ввели в 2020 году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией в большинстве стран объединения.

В январе 2021 года лидеры стран ЕС договорились, что границы внутри объединения останутся открытыми, однако гражданам запретят перемещаться без реальной необходимости в этом, например, в туристических целях.

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