Париж, , 08:16 — REGNUM За последние сутки во Франции выявили свыше 45,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 45 641 нового заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 424 087.

Также уточняется, что за этот же период во Франции от COVID-19 скончались 228 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 93 405.

В то же время, в больницах Франции на данный момент от нового заболевания прошли вакцинацию 9 870 993 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент Франции Эммануэль Макрон призвал максимально нарастить возможности вакцинации населения страны от COVID-19.