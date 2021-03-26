Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM Опыт работы Ростуризма и Бурятии по запуску туристических чартеров будут тиражировать на другие регионы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявила накануне, 25 марта руководитель агентства по туризму Зарина Догузова.

По её словам, чартерные программы позволили сделать открытие Байкала для граждан в два раза дешевле. Глава республики Алексей Цыденов заявил, что 72% туристов, посетивших Байкал зимой, поставили оценку «отлично».

"Что также красноречиво говорит об успехе данной программы — это то, что мы запускали ее в феврале и она рассчитывалась на месяц — полтора, но в итоге была продлена до конца апреля и все самолеты летали практически со стопроцентной загрузкой», — отметила глава Ростуризма.

Она добавила, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу по тиражированию «чартерного» опыта. В связи с этим агентство в настоящее время готовит субсидированные маршруты по 12 новым направлениям. В самой Бурятии летом 2021 года ожидают туристов уже из четырёх городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также Казани.

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