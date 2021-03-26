Париж, , 08:15 — REGNUM В сети появились рендерные изображения универсала Peugeot 308 следующего поколения, созданные на основе «шпионских» фото. Рендеры размещены на сайте «Колёса.ру».

Peugeot 308 Колёса.ру

Универсал Peugeot 308 должен получить немного увеличенную колёсную базу по сравнению с хетчбэком. Ожидается, что головная оптика останется прежней. А вот погрузочная высота багажника будет ниже, чем у хетчбэка. Место для номерного знака будет перемещено с бампера на дверь багажника.

Собираться новый универсал будет на «тележке» EMP2. Базовым для модели станет трёхцилиндровый мотор PureTech рабочим объёмом 1,2 л и мощностью 110 л. с. Крутящий момент будет передаваться на передние колёса через шестискоростную механическую трансмиссию.

Премьера универсала Peugeot 308 может пройти уже в нынешнем году.

Ранее компания Peugeot представила новую модель минивэна e-Rifter с электромотором. Мощность силового агрегата автомобиля составляет 134 л. с. Он питается от аккумулятора ёмкостью 50 кВт-ч. Дальность хода минивэна составляет 275 км.

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