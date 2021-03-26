Пермь, , 08:13 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году погибло 299 га лесных насаждений, большая часть которых приходится на хвойные породы (95%). Основными причинами гибели лесных насаждений названы болезни леса и воздействие неблагоприятных погодных условий, сообщает Пермьстат.

От вредного воздействия погодных условий и от болезней погибло 285 га лесных насаждений (95,3%). Кроме того, гибель 14 га леса произошла из-за действий диких животных и вредных насекомых, а также по причине пожаров и промышленных выбросов.

Защита лесов от вредных организмов биологическим методом осуществлялась на площади 1 тыс. га, это на 6,4% выше уровня 2019 года. На эти цели выделялось 2 млн рублей.